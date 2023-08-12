يحتوي على مواد خطيرة..اتلاف أطنان من “الدلاح” بمزرعة بالعرائش

هبة بريس – مكتب طنجة

أتلفت السلطات المحلية بالعرائش، امس الجمعة، قرابة ال 20 طنا من البطيخ الأحمر “الدلاح”، لاحتوائه على مواد خطيرة على السلامة الصحية للمستهلكين.

وحسب مصادر محلية ، فقد تم اتلاف الكمية المذكورة داخل مزرعة ضواحي العرائش اعتادت انتاج كميات كبيرة من هذه الفاكهة كل سنة لكن هذا الموسم تم رصد وجود معدلات لمبيدات تشكل خطرا على صحة المستهلكين ليتم اتلاف الكمية المنتجة .

وحضرت عملية الاتلاف عناصر من السلطة المحلية والسلطات الصحية بالعرائش .

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