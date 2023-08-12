الصيباري يساهم في قيادة آيندهوفن للفوز على أوتريخت في الدوري الهولندي

هبة بريس : رياضة

ساهم المغربي إسماعيل الصيباري في قيادة فريقه بي اس في ايندهوفن للفوز على ضيفه أوتريخت بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الهولندي.

الصيباري دخل بديلا مع مطلع الجولة الثانية، وتمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه بتمريرة حاسمة في الدقيقة 77.

ومعلوم أن الصيباري كان قد تألق مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في كأس أمم أفريقيا وساهم في تحقيق اللقب وبلوغ أولمبياد باريس 2024.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0