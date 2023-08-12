الصيباري يساهم في قيادة آيندهوفن للفوز على أوتريخت في الدوري الهولندي

2023-08-12 / 17:45
0

هبة بريس : رياضة

ساهم المغربي إسماعيل الصيباري في قيادة فريقه بي اس في ايندهوفن للفوز على ضيفه أوتريخت بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الهولندي.

الصيباري دخل بديلا مع مطلع الجولة الثانية، وتمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه بتمريرة حاسمة في الدقيقة 77.

ومعلوم أن الصيباري كان قد تألق مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في كأس أمم أفريقيا وساهم في تحقيق اللقب وبلوغ أولمبياد باريس 2024.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: عمل جامعة لقجع أثمر طفرة كروية في المغرب

رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: عمل جامعة لقجع أثمر…

2023-08-12 / 16:43
Photo of أوناحي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي

أوناحي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري…

2023-08-12 / 16:32
Photo of رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع ديمبيليه حتى 2028

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع ديمبيليه حتى…

2023-08-12 / 13:17
Photo of مونديال السيدات.. أستراليا تقصي فرنسا وتبلغ نصف النهائي

مونديال السيدات.. أستراليا تقصي فرنسا وتبلغ نصف النهائي

2023-08-12 / 12:17
Photo of بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم هاري كين من توتنهام

بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم هاري كين من توتنهام

2023-08-12 / 10:51
Photo of ابتدائية الدار البيضاء تحكم على الحيداوي و العماري بالحبس النافذ

ابتدائية الدار البيضاء تحكم على الحيداوي و العماري بالحبس…

2023-08-11 / 23:31
Photo of بالفيديو.. النصيري يسجل أول أهدافه في الموسم الجديد للدوري الإسباني

بالفيديو.. النصيري يسجل أول أهدافه في الموسم الجديد للدوري…

2023-08-11 / 22:47
Photo of قرعة البطولة الوطنية.. ديربي البيضاء في الدورة 14 و ما قبل الأخيرة

قرعة البطولة الوطنية.. ديربي البيضاء في الدورة 14 و…

2023-08-11 / 21:23
Photo of الأندية السعوية تواصل تربصها بالنجوم و تضع عينها على ليفاندوفسكي

الأندية السعوية تواصل تربصها بالنجوم و تضع عينها على…

2023-08-11 / 20:31
Photo of الاتحاد الإماراتي يختار ملاعب المغرب لتدريب الحكام قبل انطلاقة الدوري

الاتحاد الإماراتي يختار ملاعب المغرب لتدريب الحكام قبل انطلاقة…

2023-08-11 / 18:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق