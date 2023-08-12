بسبب الطقس الحار.. الأردن يعلق رحلات السياحة الداخلية

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية تعليق رحلات برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن هذا التعليق يأتي للحفاظ على سلامة المشاركين بالبرنامج، نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة وما ستشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

واشارت إلى أنه سيتم استئناف الرحلات بشكلها المعتاد صباح يوم الأربعاء المقبل.

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