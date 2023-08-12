السعودية تعين أول سفير لها لدى فلسطين

2023-08-12 / 17:10
0
هبة بريس - وكالات

تسلمت فلسطين، السبت، نسخة من اعتماد أول سفير للمملكة العربية السعودية، غير مقيم لديها.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس”.

وأضافت الوكالة: “سيتم تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل”.

وبحسب “وفا”، فقد جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وقال الخالدي عقب اللقاء، “نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين”.

وأعرب نيابة عن الرئيس الفلسطيني، عن “شكر فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة”.

كما ثمن “حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة المهمة، على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين”.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكتمال سحب النفط من سفينة “صافر” .. البرلمان العربي يثمن الجهود

اكتمال سحب النفط من سفينة “صافر” .. البرلمان العربي…

2023-08-12 / 18:09
Photo of بسبب الطقس الحار.. الأردن يعلق رحلات السياحة الداخلية

بسبب الطقس الحار.. الأردن يعلق رحلات السياحة الداخلية

2023-08-12 / 17:45
Photo of وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام “آيفون” لأغراض العمل

وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام “آيفون” لأغراض العمل

2023-08-12 / 16:33
Photo of فرنسا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 7.2%

فرنسا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 7.2%

2023-08-12 / 15:58
Photo of فرنسا.. مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم بقناة المانش

فرنسا.. مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم بقناة المانش

2023-08-12 / 14:42
Photo of بموافقة ملكية.. الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية 

بموافقة ملكية.. الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية 

2023-08-12 / 12:00
Photo of في الجزائر.. شخص يحتجز زوجته و4 من أبنائه 5 سنوات

في الجزائر.. شخص يحتجز زوجته و4 من أبنائه 5…

2023-08-12 / 11:11
Photo of روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات…

2023-08-11 / 21:25
Photo of زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في النيجر

زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في…

2023-08-11 / 19:15
Photo of روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و زعزعة استقرارها”

روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و…

2023-08-11 / 18:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق