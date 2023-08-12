رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: عمل جامعة لقجع أثمر طفرة كروية في المغرب

هبة بريس

نوه عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالعمل الذي تبذله الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي القجع ، والذي أثمر طفرة كروية في المغرب.

وثمن رئيس الاتحاد العمل الذي تبذله الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم لاسيما بعد الانجاز التاريخي لمنتخب كرة القدم رجالا في كأس العالم بقطر والتأهل التاريخي للدور الثاني من منافسات كأس العالم بأستراليا بالنسبة للسيدات .

جاء ذلك في كلمة عبد العزيز بن تركي الفيصل في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ 27 للاتحاد العربي لكرة القدم التي انطلقت اليوم السبت في مدينة الطائف السعودية.

ويتضمَّن الاجتماع تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية ولجنة الاقتراع للانتخابات، والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

كما سيتم الاطلاع على تقرير مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن أعمال الاتحاد للفترة الماضية والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد بإضافة فقرات للنظام الأساسي،قبل انتخاب عضو مجلس الاتحاد الشاغر عن قارة آسيا.

كما يرأس رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس الاتحاد الـ 77، حيث سيتم اعتماد تقارير الأمانة العامة للاتحاد.

ويأتي اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد العربي لكرة القدم متزامنا مع اليوم الختامي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، والتي يُسدل الستار عليها اليوم بإقامة المباراة النهائية التي تجمع فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وتعد النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية نسخة استثنائية، بعدما تقرر رفع قيمة الجائزة المالية لبطل المسابقة إلى 6 ملايين دولار.

واستضافت المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية بداية من دور المجموعات، حيث أقيمت المباريات بمدينتي أبها والطائف.

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