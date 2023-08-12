أوناحي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي

هبة بريس : رياضة

سجل الدولي المغربي عز الدين أوناحي أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه أولمبيك مارسيليا ضد ستاد ريمس، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري.

ووقع أوناحي هدف التعادل لأولمبيك مارسيليا في الدقيقة 23 ليوقع بذلك على أولى أهدافه هذا الموسم.

ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب عز الدين أوناحي بقميص أولمبيك مارسيليا، بعدما سبق له أن سجل هدفا الموسم الماضي.

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