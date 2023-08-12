أوناحي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي
هبة بريس : رياضة
سجل الدولي المغربي عز الدين أوناحي أولى أهدافه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي خلال مباراة فريقه أولمبيك مارسيليا ضد ستاد ريمس، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري.
ووقع أوناحي هدف التعادل لأولمبيك مارسيليا في الدقيقة 23 ليوقع بذلك على أولى أهدافه هذا الموسم.
ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب عز الدين أوناحي بقميص أولمبيك مارسيليا، بعدما سبق له أن سجل هدفا الموسم الماضي.
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5 تعليقات
نتمنى له مسيرة موفقة بإذن الله والمزيد من العطاء.
هنا تظهر قدراة اللاعب من خلال مواجهة فرق لها مكانة مرموقة في تاريخ كرة القدم..
عز الدين اوناحي من أبطال المنتخب الوطني المغربي الذين شرفوا المغرب في مونديال كأس العالم في قطر.
يجب على الجامعة لكرة القدم المغربية ان تعطي المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى الأفضل في مجال الرياضة وخاصة كرة القدم المغربية ، كما لاحظناه في منتخبنا الذي ابهرنا في كأس العالم في قطر والحمدلله على ماوصل إليه.
الكل يشهد على أن اوناحي لاعب كرة القدم المغربية بمتياز لهذا جميع الفرق تتمنى ان يكون في فرقتها.