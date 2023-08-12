وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام “آيفون” لأغراض العمل

2023-08-12 / 16:33
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هبة بريس - وكالات

قررت وزارة التنمية الرقمية في روسيا منع موظفيها من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل، حسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر: “تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل) – الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل”.

وأضاف الوزير الروسي “يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية”.

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته الشركة.

وأحجمت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.

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