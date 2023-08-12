التحقيق مع رئيس جمعية بعد اتهامه بالتحرش بأطفال خلال رحلة استجمامية

هبة بريس - الدار البيضاء

تقوم مصالح الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي خلال هاته اللحظات بالتحقيق مع رئيس جمعية رياضية بعد اتهامه بالتحرش ببعض الأطفال خلال تنظيمه رحلة استجمامية بمدينة الجديدة .

وحسب ذات المصادر فإن المعني بالأمر تم توقيفه بعدما قامت سيدة بإبلاغ عناصر الأمن الوطني عن قيام شخص بالتحرش بطفل أمام الملئ بالشاطئ بطريقة غريبة.

هذا وتحصلت الجريدة على شريط فيديو نتحفظ عن نشره، تم توثيقه من طرف السيدة المذكورة وهو يظهر المتهم يقوم بتقبيل طفل وبجانبه مجموعة من الأطفال بطريقة غير بريئة وتحمل في طياتها تحرشا جنسياً واضحاً.

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