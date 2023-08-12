شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

القسم الفني: هبة بريس

بعد تداول أخبار عديدة حول نية الزعيم عادل إمام الاعتزال والاكتفاء بما قدمه للفن العربي والمصري،قرر المنتج عصام إمام الخروج عن صمته ونفي جميع الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال شقيق النجم عادل إمام: “الزعيم بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة”.

وأضاف قائلا:”واللي بيقول إنه اعتزل الفن، بسبب غيابه عن الساحة الفنية، مش لاقيين حاجة يقولوها، هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب، وهو قرر إن لا أنا ولا هو هنرد على الشائعات دي تاني”.

وعن سبب غياب الزعيم، عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، قال: “هو لم يتغيب عن الساحة، ويتلقى العديد من العروض الفنية، لكن مفيش حاجة من اللي جت عجبتوا، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب”.

وجدير بالذكر أن مسلسل فلانتينو هو آخر أعمال عادل إمام، والذي عرض عام 2020، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي،حيث ضم نخبة من أبرز النجوم منهم: عادل إمام، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري..

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