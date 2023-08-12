“الفال” يجمع من جديد “طراكس” و عادل الميلودي”

2023-08-12 / 14:09
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت فاطمة الزهراء لعزيزي المعروفة ب”الشيخة الطراكس”، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن عمل جديد يجمعها بالفنان عادل الميلودي تحت عنوان “الفال”.

ونشرت “طراكس” مقطع من الفيديو كليب عبر ذات المنصة مرفوقا بالتعليق التالي: “درت داكشي زوين مع الميلودي غادي يعجبكم كيف عجبني إن شاء الله.. انتظروا جديد سفير التراث الشعبي ”.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الاولى التي تتعاون فيها “طراكس” مع الميلودي، حيث طرحا قبل سنوات “حلوفة”، و عقبها “واش حماقيتو” ثم “الفال”.

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