الصيد الساحلي والتقليدي.. انخفاض الكميات المفرغة بـ 17%

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بلغت ما يعادل 599 ألفا و909 أطنان برسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض نسبته 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأورد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والصيد التقليدي بالمغرب، أن هذه المنتوجات المفرغة أفرزت، بحسب القيمة، ارتفاعا بنسبة 9 في المائة إلى أزيد من 5,87 مليار درهم.

أما بحسب النوع، فقد أوضح التقرير أن الكميات المفرغة من المحار والأسماك السطحية والرخويات شهدت تراجعا بنسب بلغت تواليا 34 في المائة إلى 158 طن، و21 في المائة إلى 494 ألف و386 طن، و7 في المائة إلى 38 ألف و508 أطنان، فيما أفرزت الكميات المفرغة من الطحالب والقشريات والسمك الأبيض ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 80 و28 و19 في المائة.

وبحسب الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 10 آلاف و921 طن من منتجات الصيد الساحلي والصيد التقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند متم شهر يوليوز 2023، بانخفاض نسبته 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ زيادة بنسبة 2 في المائة إلى 415,83 مليون درهم.

من جهتها، انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة في المحيط الأطلسي بنسبة 17 في المائة إلى 588 ألف و988 طن، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 9 في المائة إلى أكثر من 5,45 مليار درهم.

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