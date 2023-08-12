مونديال السيدات.. أستراليا تقصي فرنسا وتبلغ نصف النهائي

هبة بريس - وكالات

حسم المنتخب الأسترالي المضيف تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات، اليوم السبت، عقب الفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (7-6) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وأهدر المنتخب الفرنسي أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا.

وتواجه أستراليا في نصف النهائي الفائز من مباراة إنجلترا وكولومبيا تقام لاحقا في سيدني.

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