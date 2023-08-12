زينة الداودية تزيل الستار عن “لمن خليتيني”

القسم الفني: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية زينة الداودية أحدث أعمالها الفنية تحت عنوان “لمن خليتيني”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وروجت الفنانة الشعبية لجديدها الغنائي المصور على طريقة الفيديو كليب، حيث نشرت مقطع من الفيديو كليب بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وأرفقته بتعليق جاء فيه: “لمن خليتيني حصريا على قناتي الرسمية يوتيوب كلمات محمد أمير وسليم بناني، ألحان محمد الفارسي، وتوزيع بدر مخلوقي، وهي من إخراج حسن الكرفطي”.

وجدير بالذكر أن “إلا بغيتي” هو آخر إصدارات الفنانة المغربية زينة الداودية، والذي كان عبارة عن ديو جمعها بالفنان الشاب نعمان بلعياشي.

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