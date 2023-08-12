طنجة.. تحويط حريق غابة كاب سبارتيل بنسبة تناهز 85 %

2023-08-12 / 10:03
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هبة بريس

أكد رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فؤاد العسالي، مساء أمس الجمعة، أنه تم تحويط الحريق الذي اندلع بغابة كاب سبارتيل بطنجة بنسبة تناهز 85 في المائة.

وقال المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24، إن “العمل الجبار الذي قامت به فرق التدخل، برا وجوا، أعطى أكله حيث تم تحويط الحريق بنسبة تتراوح بين 80 و85 في المائة”، مبرزا أن الجهود متواصلة للسيطرة على “بؤرة واحدة صغيرة بالجهة الشمالية للحريق، مع اتخاذ الحيطة والحذر لمنع اندلاع النيران من جديد”.

واندلع الحريق حوالي الساعة السادسة من مساء الخميس بالمنطقة المسماة “دونابو” بالغابة الحضرية كاب سبارتيل الواقعة غرب مدينة طنجة، حيث كانت نسبة خطورة الحريق عالية بسبب هبوب الرياح وكثافة الغطاء الغابوي بالمنطقة.

وشدد المسؤول على أنه مباشرة بعد إعطاء الإنذار الأول، تحركت كل فرق التدخل المعنية، على المستوى البري والجوي، وفق البروتوكول الجاري به العمل، من أجل السيطرة على النيران، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة حوالي 600 عنصر من الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والسلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني والإنعاش الوطني والمياه والغابات إلى جانب العشرات من الآليات.

كما تدعم جهود فرق التدخل البرية لإخماد النيران 4 طائرات كانادير تابعة للقوات المسلحة الجوية وطائرتا توربو تراش تابعتان للدرك الملكي.

وسجل العسالي أن الحريق تسبب في تضرر مساحة تقدر بحوالي 40 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون بشكل أساسي من الصنوبريات، مشددا على أنه لم تسجل أية إصابات في صفوف فرق التدخل أو ساكنة المنطقة، وتسجيل أضرار طفيفة في بعض المنازل.

وأشار رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الى أن فرق التدخل تتوخى الحيطة والحذر وستواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل السيطرة بشكل نهائي على الحريق خلال الساعات المقبلة.

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