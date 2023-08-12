بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار خلال شهري يونيو ويوليوز

2023-08-12 / 09:49
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 3,08 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 1,09 في المائة مقابل الأورو بين شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية.

وفيما يتعلق بعمليات المناقصة، التي يجريها بنك المغرب مع الأبناك الأخرى بالعملات، أكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة منذ دجنبر 2021.

وأفاد المصدر ذاته، بخصوص مستوى السوق البين بنكية، أن متوسط حجم تبادل العملات مقابل الدرهم بلغ 67,9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، أي بزيادة بنسبة 27,8 في المائة من سنة إلى أخرى.

وفيما يخص معاملات الأبناك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 31,3 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و15,4 مليار درهم للمشتريات الآجلة، مقابل 40,8 مليار درهم و30,7 مليار درهم تواليا قبل سنة.

أما بالنسبة للمبيعات، فقد همت مبلغ 33 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و2,4 مليار درهم لتلك الآجلة، بعد تسجيل 44,7 مليار درهم و7,9 مليار درهم على التوالي.

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