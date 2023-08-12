طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالمناطق الداخلية للمملكة.

كما يرتقب تمركز سحب رعدية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات وكذلك هبات رياح بمرتفعات الأطلس الكبير ومناطقه المجاورة.

ويتوقع أيضا أن تكون الأجواء غائمة أحيانا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وفي ما تبقى من المناطق الوسطى، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو سقوط قطرات مطرية جد خفيفة بالقرب من السواحل، إلى جانب هبوب زوابع رملية أو تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالمناطق الجنوبية والسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 17 و23 درجة بمرتفعات الأطلس، و ما بين 21 و27 درجة بكل من الريف والمنطقة الشرقية وبجوار السواحل، وستكون ما بين 28 و 35 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا أو ستبقى دون تغيير مهم.

وسيكون البحر هادئا على الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج، وهائجا إلى قوي الهيجان مؤقتا ما بين آسفي وأكادير عند نهاية اليوم.

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