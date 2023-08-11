اعتذار مؤسسة مصرية بسبب عرض خريطة المغرب مبتورة من الصحراء

هبة بريس ـ الرباط

قدمت مؤسسة مصرية اعتذارها للوفد المغربي و من خلاله لكل المغاربة على خطأ وصفته ب”غير المقصود” بعد أن نشرت إعلانا ترويجيا يتضمن خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه.

و في هذا الصدد، أكدت إدارة ملتقى الرواد السياحي للفنون والإبداع المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة ما بين 12 و15 أكتوبر المقبل اعتذارها للوفد المغربي.

و شددت إدارة المؤسسة المصرية على أن الأمر وقع ب”الخطأ” و لم يكن مقصودا، مؤكدة في ذات الوقت أنها سحبت الإعلان و قامت بتعديل جميع الدعوات و أعادت نشر إعلانات جديدة تتضمن خريطة المغرب الكاملة و المتضمنة لأقاليمه الجنوبية.

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