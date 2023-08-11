اعتذار مؤسسة مصرية بسبب عرض خريطة المغرب مبتورة من الصحراء

2023-08-11 / 23:01
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هبة بريس ـ الرباط

قدمت مؤسسة مصرية اعتذارها للوفد المغربي و من خلاله لكل المغاربة على خطأ وصفته ب”غير المقصود” بعد أن نشرت إعلانا ترويجيا يتضمن خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه.

و في هذا الصدد، أكدت إدارة ملتقى الرواد السياحي للفنون والإبداع المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة ما بين 12 و15 أكتوبر المقبل اعتذارها للوفد المغربي.

و شددت إدارة المؤسسة المصرية على أن الأمر وقع ب”الخطأ” و لم يكن مقصودا، مؤكدة في ذات الوقت أنها سحبت الإعلان و قامت بتعديل جميع الدعوات و أعادت نشر إعلانات جديدة تتضمن خريطة المغرب الكاملة و المتضمنة لأقاليمه الجنوبية.

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تعليق واحد

  1. هذه كلها مناورات و تمثيليات مصرية . فهي تلعب على النقيضين . كان على الوفد المغربي المغادرة نهائيا و عدم المشاركة حتى تؤخذ العبرة . أما انتظار الإعتذار ، فهذا هراء و ضحك على الذقون بل ليس بمسؤولية . الكل يعلم دلالة الصحراء بالنسبة للمغرب و المغاربة . فالكل يحقد و يحسد المغرب على تقدمه الفائق في الكل المجالات . لهذا يحاولون النيل منه و لو على سبيل الخطأ كما يدعون . المهم المحاولة و طلب الإعتذار عند الحاجة .
    الله احفظ المملكة و ملكها و شعبها من كل حاقد و حاسد

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