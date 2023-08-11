هؤلاء أبرز النجوم المشاركين في مهرجان افران في دورته الخامسة

ع محياوي – هبة بريس

تحتضن مدينة افران خلال الفترة الممتدة مابين 18 و 22 غشت 2023 ، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان افران المنظم من طرف جمعية منتدى إفران للثقافة و التنمية ، تحت شعار: الغابة موروث ثقافي ، بشراكة مع عمالة إقليم إفران، المجلس الإقليمي، وجماعة إفران.

ويهدف المهرجان ، المنظم من طرف جمعية منتدى افران للثقافة والتنمية ” إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم إلى جانب تثمين التراث اللامادي والموروث الثقافي المحلي ، والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب لأجل النهوض بالسياحة وتشجيع فرص الاستثمار في مختلف المجالات ، وتنشيط المدينة فنيا وثقافيا وسياحيا.

ويشمل برنامج هذه الدورة العديد من العروض الفنية والأنشطة المتنوعة مع ربط الفرجة بالمتعة والمعرفة ، تضم في طبقها الفني سهرات فنية بمشاركة ألمع نجوم الغناء والطرب أبرزهم الفنان حجيب و أش كاين و فايف سطار و ريم و مهدي فاضيل ديستنكت.

كما ستشارك ايضا مجموعة سمفونيات لأحيدوس، الفنان الشعبي حجيب ،ومجموعات فنية محلية معروفة بالمنطقة كالفنان الشعبي أمكيل، أورحو ، يامنة العمراوي.

و في الجانب الرياضي يتضمن برنامج النسخة الخامسة من المهرجان ثلاث تظاهرات منها دوري كرة السلة ، ودوري في الكرة الحديدية ، وسباق العدو الريفي على مسافة خمس كيلومترات.

ويقام على هامش فعاليات المهرجان معرض للمنتجات المجالية : فلاحية – صناعة تقليدية – نباتيةوعطرية ، حيث يعكس هذا المهرجان وجه إقليم افران كعاصمة ايكولوجيةولؤلؤة سياحية تمثل “مرآة الأطلس المتوسط ”

وتتوزع فعاليات المهرجان بفضاء : منصة ساحة التاج.

*الصورة من الأرشيف

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