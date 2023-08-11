هؤلاء أبرز النجوم المشاركين في مهرجان افران في دورته الخامسة

2023-08-11 / 22:27
0

ع محياوي – هبة بريس

تحتضن مدينة افران خلال الفترة الممتدة مابين 18 و 22 غشت 2023 ، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان افران المنظم من طرف جمعية منتدى إفران للثقافة و التنمية  ، تحت شعار: الغابة موروث ثقافي ، بشراكة مع عمالة إقليم إفران، المجلس الإقليمي، وجماعة إفران.

ويهدف المهرجان ، المنظم من طرف جمعية منتدى افران للثقافة والتنمية ” إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم إلى جانب تثمين التراث اللامادي والموروث الثقافي المحلي ، والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب لأجل النهوض بالسياحة وتشجيع فرص الاستثمار في مختلف المجالات ، وتنشيط المدينة فنيا وثقافيا وسياحيا.

ويشمل برنامج هذه الدورة العديد من العروض الفنية والأنشطة المتنوعة مع ربط الفرجة بالمتعة والمعرفة ، تضم في طبقها الفني سهرات فنية بمشاركة ألمع نجوم الغناء والطرب أبرزهم الفنان حجيب و أش كاين و فايف سطار و ريم و مهدي فاضيل ديستنكت.

كما ستشارك ايضا مجموعة سمفونيات لأحيدوس،  الفنان  الشعبي حجيب ،ومجموعات فنية محلية معروفة بالمنطقة كالفنان الشعبي أمكيل، أورحو ، يامنة العمراوي.

و في الجانب الرياضي يتضمن برنامج النسخة الخامسة من المهرجان ثلاث تظاهرات منها دوري كرة السلة ، ودوري في الكرة الحديدية ، وسباق العدو الريفي على مسافة خمس كيلومترات.

ويقام على هامش فعاليات المهرجان معرض للمنتجات المجالية : فلاحية – صناعة تقليدية – نباتيةوعطرية ، حيث يعكس هذا المهرجان وجه إقليم افران كعاصمة ايكولوجيةولؤلؤة سياحية تمثل “مرآة الأطلس المتوسط ”
وتتوزع فعاليات المهرجان بفضاء : منصة  ساحة التاج.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهرجان الفروسية التقليدية التبوريدة المنظم من طرف مجلس مقاطعة يعقوب المنصور إحتفاء بعيد العرش المجيد

مهرجان الفروسية التقليدية التبوريدة المنظم من طرف مجلس مقاطعة…

2023-08-11 / 17:09
Photo of الفنان “زهير بهاوي” يلهب الجماهير من كشكوله المتنوع بمهرجان “السعيدية فايبس”

الفنان “زهير بهاوي” يلهب الجماهير من كشكوله المتنوع بمهرجان…

2023-08-11 / 13:23
Photo of يخالف الآداب والقيم.. الكويت ولبنان يمنعان عرض فيلم “باربي”

يخالف الآداب والقيم.. الكويت ولبنان يمنعان عرض فيلم “باربي”

2023-08-11 / 13:20
Photo of أميرة قصري تفتح قلبها : تفاصيل تعرضها لحادث سير “مروعة” و اعتذارها عن مسلسل مع فيفي عبدوا

أميرة قصري تفتح قلبها : تفاصيل تعرضها لحادث سير…

2023-08-10 / 22:38
Photo of الدوزي يكشف عن طقوسه قبل حفلاته ويعرب عن فخره بالمنتخب المغربي النسوي وجديده الفني

الدوزي يكشف عن طقوسه قبل حفلاته ويعرب عن فخره…

2023-08-10 / 20:09
Photo of إفتتاح مهرجان “السعيدية فايبس” بحضور أبرز الفنانين

إفتتاح مهرجان “السعيدية فايبس” بحضور أبرز الفنانين

2023-08-10 / 12:40
Photo of في أول تعليق لها..أمال ماهر تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

في أول تعليق لها..أمال ماهر تطمئن جمهورها عن حالتها…

2023-08-09 / 23:07
Photo of kouz 1 حاضر بقوة بمهرجان “rab africa”

kouz 1 حاضر بقوة بمهرجان “rab africa”

2023-08-09 / 21:40
Photo of المركز السينمائي المغربي يفتح باب المشاركة في جوائز الأوسكار

المركز السينمائي المغربي يفتح باب المشاركة في جوائز الأوسكار

2023-08-09 / 18:16
Photo of تايلور سويفت تتصدّر ترشيحات إم تي في فيديو ميوزيك أوردز 2023

تايلور سويفت تتصدّر ترشيحات إم تي في فيديو ميوزيك…

2023-08-09 / 16:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق