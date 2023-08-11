المركز الجهوي للاستثمار بطنجة يسعى إلى جعل مغاربة المهجر في قلب التنمية الاقتصادية

هبة بريس – مكتب طنجة

عقد المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي تم تخليده تحت شعار “الشباب المغاربة بالخارج انتظارات وإسهامات”، عشية أمس الخميس، ندوة حول موضوع آليات التحفيز ودعم الاستثمار، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والوكالة الوطنية لتنمية الصادرات، وتمويلكم.

جلال بن حيون المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أفاد بأن إن جهة طنجة تسعى إلى ترجمة توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بالعناية بمغاربة المهجر، خصوصا الكفاءات والمواهب منهم، مؤكدا على أن إرادة المركز الجهوي للاستثمار تسعى إلى جعل أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج في قلب التنمية الاقتصادية في بلادنا، عبر ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وكذا تحفيزهم على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار والمقاولة.

وأعطى جلال بنحيون مؤشرا دالا على تحسن مناخ الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن متوسط ​​مدة معالجة الملفات على مستوى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، عرف تحسنًا كبيرًا حيث انخفض من 113 يومًا قبل الإصلاح إلى أقل من 08 أيام حاليا.

وختم المتحدث قوله، بأن المنظومة الجهوية للاستثمار لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة منخرطة طوال السنة في عملية مواكبة وخدمة مغاربة العالم وتبسيط جميع المساطر المتعلقة بالاستثمار وحل الخلافات عبر القيام بدور الوساطة مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية في كل مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية أو استغلالها.

من جانبه، دعا الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مغاربة العالم إلى الثقة في إمكانيات وقدرات بلدهم الأم، والانخراط في الأوراش التنموية والمنظومة الاقتصادية الصاعدة، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات ومقومات وبيئة قادرة على استقطاب رؤوس أموال ومشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

من جهتها، تطرقت نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الشعيبية بلبزيوي العلوي، إلى أهمية اللقاء الذي شكل فرصة لتقريب المغاربة المقيمين بالخارج من مختلف آليات الدعم والحوافز المشجعة على ريادة الأعمال، الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالجهة.

أما نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، توفيق البورش، فقد تطرق إلى إنشاء صندوق دعم الاستثمار بقيمة مليار درهم، والذي يستهدف جميع أنواع الشركات المحدثة في المغرب، وذلك وفق دفتر تحملات يتضمن تنقيط حسب معايير تعطي الأولوية لإنعاش المشاريع في أقاليم الجبلية، الحسيمة، وزان، شفشاون، العرائش، وأيضا تعطى الأولوية للمشاريع الأكثر توفيرا لفرص الشغل، والقطاعات المستدامة، كالسياحة الجبلية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات، وغيرها.

هذه الندوة عرفت كذلك، تنظيم جلستي مناقشة حول “مؤهلات وفرص الاستثمار في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة” و “برنامج الدعم وعرض المواكبة الفردية للمغاربة المقيمين في الخارج”.

وقدم المتدخلون عروضا حول مهام المركز الجهوي للاستثمار وبرامج الدعم التي يقترحها على المستثمرين، والعرض الترابي بالجهة، وآليات الحوافز المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، ومؤهلات المركب الصناعي والمينائي لطنجة المتوسط الصناعي، والصندوق الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وآليات الدعم والتمويل المتاحة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، والتسهيلات الجمركية، والتحفيزات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.

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