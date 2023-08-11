روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة

2023-08-11 / 21:25
0

هبة بريس ـ وكالات 

أعلن القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 17 غشت حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وكتب بوليانسكي على “تيلغرام”: “على ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 غشت”.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في النيجر

زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في…

2023-08-11 / 19:15
Photo of روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و زعزعة استقرارها”

روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و…

2023-08-11 / 18:31
Photo of فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

2023-08-11 / 17:45
Photo of استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

2023-08-11 / 17:22
Photo of ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

2023-08-11 / 16:42
Photo of بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

2023-08-11 / 16:23
Photo of الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث سير

الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث…

2023-08-11 / 15:05
Photo of الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

2023-08-11 / 14:22
Photo of الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

2023-08-11 / 13:12
Photo of وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة الجمعة.. والسديس يتدخل

وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة…

2023-08-11 / 12:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق