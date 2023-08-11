كورونا تعود للواجهة في المغرب و تسجيل 27 حالة جديدة

2023-08-11 / 20:10
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هبة بريس ـ الرباط

عادت كورونا للبروز للواجهة من جديد في المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 27 إصابة جديدة بكوفيد 19.

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 5 إلى 11 غشت 2023، أن 6 ملايين و885 ألف و 910 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 425 ألف و 96 شخصا، مقابل 24 مليون و 923 ألف و155 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و 905 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 275 ألف و320 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 5.4 في المائة.

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‫2 تعليقات

  1. كورونا دجاجة تبيض الذهب ومخترعوه لا يريدون زواله حتى يستكملون به مخططاتهم واتكلم هنا عن القوى الامريالية …حرب بيولوجية بامتياز

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