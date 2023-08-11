تسمم غذائي بالدروة.. وفاة سيدة والباقي دخل المستشفى
هـــبة بريس_ الدروة
علمت “هــبة بريس ” من مصادرها، أن سيدة لقيت مصرعها، فيما أدخل باقي أفراد العائلة المستشفى الاقليمي بمديونة، على خلفية ما يعتقد أنه تسمم غذائي نتيجة تناولهم لسندويتشات ” “الطون”.
وأضافت مصادرنا، أن حالة من الاستنفار سادت المنطقة بعد انتشار الخبر، الذي لازالت التحقيقات مستمرة حسب ماعلمته مصادرنا، لكشف ظروف وملابسات الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
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11 تعليقات
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا التسمم..
الأغذية الفاسدة وغياب النظافة والمعقمات تكون النتيجة كارثية…
الأكل الصحي أصبح نادرا ..
أين الاونسا والمؤسسات الرسمية قبل ان يحدث هذا ؟ هل بالفعل تتم المراقبة الفعلية والحقيقية درءا للمخاطر ؟ أم فقط التدخل حين ينطق احد كطريقة لتكميم ما بقي من الأفواه ..
الظروف التي تعرض فيها بعض هذه المأكولات تحت أشعة الشمس ووسط التلوثات ودخان السيارات إلى آخره … طبيعي جدا أن تكون ملوثة …
الأمن الغذائي حتى هو ضربو الخلا والفساد ، حسبنا الله ونعم الوكيل..
غياب النظافة في أغلب المحلات للأكلة السريعة..
على الدولة معاقبة صاحب المحل ليكون عبرة لغيره..
نسأل الله السلامة يا رب لهم. اللهم سلما
سل يا رب..
الله يشافيهم و يشوف من حالهم. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم..
القضية معوصة من يبيع المأكولات في الكراريس بأثمنة معقولة طبعا يفتقد لشروط النظافة. و من يوفر الحد الأدنى من شروط النظافة يسعقك بأثمنة خيالية إذا لك ان تختار بين السلامة الصحية و السلامة الجيبية….الحل الأمثل كول فدارك