إنزكان : اندلاع حريق ب ” حظيرة دجاج” ومجهودات لمحاصرته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إندلع حريق مهول، بعد زوال اليوم اليوم الجمعة 11 غشت الجاري، بحاجز من الأشواك قرب ” حظيرة دواجن ” متواجدة بغابة أدميم المحادية لحي أزرو بعمالة إنزكان أيت ملول.

وقالت مصادر الجريدة، أن النيران التهمت كل الدجاج المتواجد بالحظيرة، حتى أصبح الوضع يشبه مكان ل ” الشواء العمومي” مخلفا خسائر مادية لمالك الحظيرة.

وقد ساهمت حرارة الجو المرتفعة، في انتشار رقعة الحريق الى مناطق أخرى قريبة للمجال الغابوي، الى جانب هبوب رياح عشية اليوم بسهل سوس .

وفور علمها بالحادث، هرعت مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية والسلطة المحلية والمياه والغابات إلى مكان الحريق، حيث تظافرت الجهود للسيطرة على النيران قبل أن تمت للمجال الغابوي لشجرة الارگان، و لازالت الجهود متواصلة لإخماده.

تاتي هذه الواقعة وتكشف بالملموس ما يتعرض له أهم غطاء غابوي لشجرة ” الارݣان” من إستغلال عشوائي، حيت انتشرت الاكواخ وسط الغابة وكذلك مساحات من البيوت المغطاة، مما يستدعي من الجهات المركزية، بعث لجنة تقصي الى غابة الاركان أدميم، او الاستعانة بصور الساتل من أجل الاطلاع كيف تحول المجال الغابوي الى فضاء للعشوائية، علما أن هذه الشجرة مسجلة لدى ” اليونيسكو” .

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