بعد توقيف 16 ألف متسول.. هل تحد حملة وزارة الداخلية من انتشار الظاهرة؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قادت مصالح وزارة الداخلية عبر مختلف أقاليم المملكة حملة واسعة النطاق استهدفت المستولين الذين تكاثر عددهم بشكل أصبح يثير أكثر من علامة استفهام.
حملة وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي الماضي، أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول، و تم بموجبها توقيف 15908 أشخاص.
هذا العدد الكبير يؤكد و بالملموس أن ظاهرة التسول التي أصبحت تجارة “مربحة” أصبحت تفرض على الجهات الوصية اتخاذ تدابير آنية و مستعجلة للحد منها.
هذا و أكدت وزارة الداخلية أنها تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكات العدوانية لبعض المتسولين.
كما نبهت الوزارة لاستغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة.
10 تعليقات
ظاهرة التسول تجوح معظم مدن المملكة وهي وسيلة للاتجار..
هناك فئة تستحق فعلا الدعم من المواطنين ومن الدولة ..
يجب محاربة التسول بالاطفال فهي جريمة في حقهم..
الظاهرة تحتاج إلى مجموعة من المقاربات الاجتماعية والتحسيسية والزجرية..
علمني كيف اصطاد ولا تعطيني كل يوم ..
التسول في المغرب أصبحت ظاهرة منتشرة بكثرة..
ظاهرة خطيرة جدا ويتم فيها استغلال الأطفال..
التسول ظاهرة أبدعوها في الإدارات وأتقنوها في الشوارع..
هناك من يأخد حق ليس بحقه ..
التسول أصبح مهنة للدخل الكبير..