الاتحاد الإماراتي يختار ملاعب المغرب لتدريب الحكام قبل انطلاقة الدوري

2023-08-11 / 18:40
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هبة بريس ـ رياضة

تستعد المجموعة الثانية من حكام كرة القدم الإماراتيين، التي تضم 36 حكمًا ومساعدًا، للسفر إلى الرباط لبدء معسكر خارجي يستمر حتى يوم 22 غشت الجاري.

وأنهت المجموعة الأولى من حكام الكرة الإماراتية، معسكرهم الخارجي، والذي أقيم في الرباط أيضًا، على مدار الأسبوعين الماضيين استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

و اختار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم المغرب لإقامة المعسكر ااخارجي لحكام الدوري الإماراتي نظير العلاقة الطيبة التي تجمعه و جامعة الكرة المغربية و مذا في طل توفر المملكة على ملاعب و بنى تحتية من الطراز العالي.

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‫9 تعليقات

  2. بفضل جهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الرياضي الأول بالمغرب ..

  3. العناية السامية لجلالة الملك في خدمة الرياضة والعمل على تطويرها جاء نتيجة مجهود كبير..

  5. الملاعب المغربية اصبحت تتميز بمميزات عالمية وفي طريقها الى التطوير اكثر ..

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