روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و زعزعة استقرارها”

2023-08-11 / 18:31
2

هبة بريس ـ وكالات 

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وذكرت الخارجية الروسية أن “الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل”.

وأشارت إلى أن “جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد”.

وشددت الخارجية الروسية على أن “روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات…

2023-08-11 / 21:25
Photo of زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في النيجر

زعيم سابق لمتمردين يعلن تأسيس حركة ضد العسكر في…

2023-08-11 / 19:15
Photo of فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

2023-08-11 / 17:45
Photo of استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

2023-08-11 / 17:22
Photo of ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

2023-08-11 / 16:42
Photo of بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

2023-08-11 / 16:23
Photo of الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث سير

الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث…

2023-08-11 / 15:05
Photo of الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

2023-08-11 / 14:22
Photo of الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

2023-08-11 / 13:12
Photo of وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة الجمعة.. والسديس يتدخل

وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة…

2023-08-11 / 12:54

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق