استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

هبة بريس - وكالات

أظهر استطلاع حديث أنَّ أكثر من نصف الشباب العرب في شمال إفريقيا والمشرق يقولون إنهم يحاولون بنشاط الهجرة أو يفكرون في مغادرة بلدانهم الأصلية؛ بحثاً عن وظائف أفضل في الخارج، حسب ما نشرته صحيفة The Financial Times البريطانية.

و أظهر استطلاع رأي الشباب العربي الأخير الذي أجرته وكالة الاتصالات العالمية Asda’a BCW، الذي صدر الخميس 10 غشت، أنَّ 53% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في دول الشام – الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية- والعراق واليمن و48% ممن يعيشون في شمال إفريقيا يريدون السفر إلى الخارج للعثور على عمل.

وينخفض ​​الرقم إلى 27% في البلدان المُصدِّرة للنفط والغاز في مجلس التعاون الخليجي، حيث مستويات المعيشة أعلى مما هي عليه في بقية المنطقة.

وفيما تتصدر كندا قائمة الوجهات المفضلة، حيث اختارها 34% ممن شملهم الاستطلاع. تليها الولايات المتحدة بنسبة 30%، واختيرت ألمانيا والمملكة المتحدة بنسبة 20% لكل منهما، وفرنسا بنسبة 17%.

وقالت وكالة Asda’a BCW، التي أجرت المسح سنوياً على مدار الأعوام الـ15 الماضية، “إنَّ الرغبة في الهجرة تتوافق مع التوقعات الاقتصادية القاتمة في العديد من الدول العربية”.

وفي الاستطلاع، قال 72% من شباب بلاد الشام وحوالي ثُلثي شباب شمال إفريقيا إنَّ اقتصادهم الوطني يسير في “الاتجاه الخاطئ”.

وقال حوالي ثُلثي المستجيبين في كل من شمال إفريقيا والمشرق العربي إنَّ حكوماتهم ليس لديها السياسات الصحيحة لمعالجة أهم مخاوفهم.

ويُشكِّل الشباب أكبر مجموعة ديموغرافية في العالم العربي، حيث يبلغ واحد من كل خمسة أشخاص ما بين 15 و24 عاماً وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

ويقول البنك الدولي إنَّ معدل بطالة الشباب هو الأعلى في العالم بمعدل 26%.

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