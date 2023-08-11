ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

هبة بريس - وكالات

أعلن إيلون ماسك الجمعة أن “المبارزة” المحتملة التي تحدث عنها مع رئيس شبكة “ميتا” مارك زاكربرغ، قد تحصل في إيطاليا، فيما أكدت الحكومة الإيطالية وجود محادثات حول “حدث خيري”.

فقد تطرق رئيسا مجموعتي “إكس” (تويتر سابقاً) و”ميتا” العملاقتين المتنافسين في نهاية يونيو إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 غشت كموعد محتمل لهذه المواجهة.

وكتب إيلون ماسك على منصته اكس “كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك”.

وأشار إلى أن “المبارزة ستدار” من جانب الشبكتين المتنافستين.

وأضاف ماسك “تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في مكان استثنائي”، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي “مصارع”.

من جهته، قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو إنه يبحث مع إيلون ماسك تنظيم “حدث خيري كبير يستحضر التاريخ”، بحسب بيان صدر الجمعة.

ولفت إلى أن الحدث المحتمل “لن يُنظم في روما”، مستبعداً بذلك احتمال إقامة مبارزة في الكولوسيوم، كما ذكر إيلون ماسك في نهاية يونيو.

وأضاف الوزير أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث والمقدر بـ “ملايين اليوروهات، سيتم التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال”، معرباً عن أمله في اغتنام الفرصة “للترويج لتاريخنا”.

وقال إيلون ماسك على المنصة التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار “كل شيء سيعكس التقدير لماضي إيطاليا وحاضرها”.

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