بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها “قنبلة موقوتة”، متحدثا عن ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.

وأضاف بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا “الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات”، معتبرا أن “الصين في ورطة”، محذرا “عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة”.

وسبق أن أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جين بينغ في يونيو بالـ”ديكتاتور”، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه “استفزاز”.

وشدد بايدن الخميس على أنه يسعى إلى “علاقة عقلانية مع الصين”، قائلا “لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد”.

واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين.

وكان الهدف من زيارة بلينكن طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير.

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