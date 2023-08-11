الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث سير

هبة بريس - وكالات

لقى 6 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في حادث سير نجم عن تصادم سيارة أجرة وشاحنة بمدينة عين وسارة بولاية الجلفة جنوبي الجزائر.

وأفاد جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني)، بأنه تدخل عند الساعة الثانية من صباح، اليوم الجمعة، لأجل حادث سير على مستوى الطريق الوطني رقم 01، قرب محطة للخدمات ببلدة عين وسارة جنوبي الجزائر.

وأوضح ذات المصدر، أن الحصيلة النهائية للحادث تمثلت في 6 وفيات، وتراوحت أعمارهم بين 4 و50 عاما، إلى جانب 9 جرحى، تتراوح أعمارهم بين 5 و49 عاما.

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