للمرة الثالثة خلال أسبوع.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

2023-08-11 / 14:08
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هبة بريس - الرباط

للمرة الثالثة في ظرف أسبوع، استيقظ المغاربة، اليوم الجمعة، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بحوالي 0.30 حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 12.60 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”، لافتين أن الزيادة بلغت درهما واحدا في ظرف أسبوع.

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