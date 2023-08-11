درك برشيد يضرب بقوة ويفكك وكرا للمخدرات

2023-08-11 / 13:56
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هبة بريس_ برشيد

في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها دوريات المراكز الترابية الدروة وبرشيد ، وفي اطار ثلاث عمليات نوعية، العملية الاولى على مستوى دوار الغرينات جماعة وقيادة سيدي المكي إقليم برشيد والتي مكنت من إلقاء القبض على مروجين للمخدرات وحجز ثلاث اطنان وستمائة لتر من مسكر ماء الحياة، 300 كلغ من الكيف سنابل، 30 كلغ من طابا أوراق، و واحد كلغ من مخدر الشيرا -سبعة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير مع ثلاث سيارات نفعية.

أما العملية الثانية فقد مكنت من القاء القبض على مروج واحد للمخدرات ينشط لصالح مهرب معروف بالمنطقة وحجز 21 قرص مهلوس، 150 غرام من مخدر الشيرا مع مبلغ مالي مهم متحصل عليه من عملية الاتجار.

أما العملية الثالثة على مستوى دوار الجدد جماعة وقيادة جاقمة اقليم برشيد مكنت من حجز سيارة نفعية لاحد المروجين تنشط في ترويج المخدرات بشتى أنواعها.

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تعليق واحد

  1. المخدرات بجميع انواعها والماحيا والخمور منتشرة في جميع المدن المغربية وفي كل شارع وفي كل زنقة ولامن يحرك ساكن من سلطات

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