الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

2023-08-11 / 13:12
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هبة بريس - وكالات

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الجمعة عن “قلقه الشديد” حيال “تدهور ظروف احتجاز” الرئيس النيجري محمد بازوم معتبرا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له “غير مقبولة”.

وأكد فقي محمد في بيان “دعمه الحازم لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” التي قررت الخميس نشر “قوة احتياط” في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ورأى موسى فقي محمد أن “مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديموقراطيا من خلال عملية انتخابية قانونية غير مقبولة” داعيا “مجمل الاسرة الدولية إلى ضم كل جهودها عمليا لإنقاذ حياة الرئيس محمد بازوم وسلامته النفسية والجسدية”.

وغداة قمة إكواس، دعا المسؤول الإفريقي “السلطات العسكرية إلى ضرورة وقف التصعيد مع المنظمة الإقليمية والريبة حيالها واحتجاز الرئيس في ظروف تتدهور بصورة مقلقة”.

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تعليق واحد

  1. منذ متى و رؤساء أفريقيا ينتخبون بطريقة ديمقراطية؟
    على من يضحك هؤلاء العملاء؟

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