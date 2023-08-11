الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى “إفراج فوري غير مشروط” عن رئيس النيجر

2023-08-11 / 11:43
2
هبة بريس - وكالات

جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوته للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، معربا عن قلقه بشأن ظروف احتجازه.

وقال بوريل، عبر مو قع “إكس” (تويتر سابقا)، إن “آخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم(محمد بازوم وعائلته).

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن أمس الخميس، أن “الولايات المتحدة أوضحت لقادة الانقلاب العسكري في النيجر، أنهم سيحاسبون إذا حدث أي مكروه، للرئيس محمد بازوم”.

وجاءت تصريحات بلينكين بعد أن أبلغ المتمردون في النيجر القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أنهم سيقتلون بازوم إذا تدخلت دول جوار النيجر في شؤون البلاد، بحسب قولهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و زعزعة استقرارها”

روسيا: “الحل العسكري في النيجر سيؤدي لتدمير المنطقة و…

2023-08-11 / 18:31
Photo of فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

فرنسا.. توجيه تهمة الاغت.صاب لمهاجم موناكو وسام بن يدر

2023-08-11 / 17:45
Photo of استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

استطلاع: أكثر من نصف الشباب العرب يفكرون بالهجرة

2023-08-11 / 17:22
Photo of ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

ماسك: “المبارزة” الموعودة مع مارك ستحصل في إيطاليا

2023-08-11 / 16:42
Photo of بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

بايدن: الصين “قنبلة موقوتة”

2023-08-11 / 16:23
Photo of الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث سير

الجزائر.. مقت.ل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث…

2023-08-11 / 15:05
Photo of الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

الصحة العالمية: تسجيل زيادة كبيرة في انتشار كورونا

2023-08-11 / 14:22
Photo of الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

الاتحاد الإفريقي: معاملة رئيس النيجر المحتجز “غير مقبولة”

2023-08-11 / 13:12
Photo of وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة الجمعة.. والسديس يتدخل

وعكة صحية تمنع إمام المسجد الحرام من إكمال صلاة…

2023-08-11 / 12:54
Photo of روسيا تعلن منح 6 دول أفريقية 50 ألف طن من الحبوب مجانًا

روسيا تعلن منح 6 دول أفريقية 50 ألف طن…

2023-08-11 / 11:05

‫2 تعليقات

  1. واش فراسكم الزيادة 3 في ضرف اسبوع للمحروقات او نتوما بحالا متيعنيكمش الامر و لا مقال واحد

  2. يدافعون عن عملائهم. باسم الديمقراطية. والحرية والحريات. من اجل النهب وتهميش المواطن الافريقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق