الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى “إفراج فوري غير مشروط” عن رئيس النيجر

هبة بريس - وكالات

جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوته للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، معربا عن قلقه بشأن ظروف احتجازه.

وقال بوريل، عبر مو قع “إكس” (تويتر سابقا)، إن “آخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم(محمد بازوم وعائلته).

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن أمس الخميس، أن “الولايات المتحدة أوضحت لقادة الانقلاب العسكري في النيجر، أنهم سيحاسبون إذا حدث أي مكروه، للرئيس محمد بازوم”.

وجاءت تصريحات بلينكين بعد أن أبلغ المتمردون في النيجر القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أنهم سيقتلون بازوم إذا تدخلت دول جوار النيجر في شؤون البلاد، بحسب قولهم.

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