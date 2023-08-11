روسيا تعلن منح 6 دول أفريقية 50 ألف طن من الحبوب مجانًا

2023-08-11 / 11:05
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن روسيا ستزود قريبًا 6 دول أفريقية بما يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب مجانًا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن باتروشيف قوله: “كما قال رئيسنا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، بالإضافة إلى كوننا شريكًا موثوقًا فيما يتعلق بتوريد الحبوب إلى السوق العالمية، سنقوم أيضًا بتوريد الحبوب إلى البلدان الأفريقية مجانًا.. حتى الآن نتحدث عن 6 بلدان، وحجم من 25-50 ألف طن”.

ولم يقدم الوزير وقتًا محددًا لبدء عملية تصدير الحبوب تاركًا الأمر مفتوحًا، وقال: “أعتقد أن عمليات التسليم هذه ستتم في المستقبل القريب”.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال منتدى روسيا وأفريقيا، أن بلاده تعمل على زيادة إمداد الدول الأفريقية بالمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أنه تم إرسال ما يقرب من 10 ملايين طن من الحبوب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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