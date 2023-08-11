الهجرة السرية والاتجار بالبشر يجر 3 أشخاص للاعتقال بأكادير

2023-08-11 / 10:40
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس 10 غشت الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وحسب مصدر أمني، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بكل من مدينة أكادير والمنطقة القروية “الصفاء” باشتوكة أيت باها، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة عشرة مرشحين للهجرة غير المشروعة من بينهم أربعة قاصرين، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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