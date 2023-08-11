في مقدمتهم بونو.. هؤلاء المرشحون لتعويض كورتوا في ريال مدريد
أعلن ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، إصابة حارس مرماه، البلجيكي تيبو كورتوا، بتمزق في الرباط الصليبي، الأمر الذي شكل ضربة قوية للنادي الملكي.
وقال الريال، في بيان على موقعه الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبوت كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.
وأضاف: “سيخضع الحارس لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.
وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الحارس المغربي ياسين بونو هو المرشح الأقرب لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا في ريال مدريد.
وإلى جانب بونو، هناك أسماء أخرى قد تعوض كورتوا:
دي خيا: دي خيا بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
كيبا أريزابالاغا: خيار آخر، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة. قد يغادر تشيلسي هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه.
جيورجي مامارداشفيلي: فالنسيا أيضا قرر التخلي عن مامارداشفيلي مقابل 15 مليون على الأقل.
دومينيك ليفاكوفيتش: ما يزال في دينامو زغرب، الذي يرفض بيعه مقابل أقل من 12 مليون يورو.
11 تعليقات
بونو العملاق المنافس الوحيد الذي يبقى وراء خلافة كورتوا ..
مسيرة موفقة لياسين بونو..
اللهم يسر له لخلافة كورتوا…
بالتوفيق والنجاح..
حفظك الله وسدد خطاك السبع ديال المنتخب..
كل التقدير والإحترام للأسد بونو..
اللهم احفظه ودام متألقا..
ويبقي بونو البطل الفريد والافضل .الله يحفضو ويسهل عليه وينجيه من كل سوء ومكروه
ويبقى بونو أحسن حارس مرمى في العالم..
التعاقد سيكون حتمي لبونو لأنه هو الافضل..
موفق ان شاء الله تعالى نونو..