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طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-08-11 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى جد حار محليا داخل البلاد.

كما يرتقب نزول قطرات أو زخات مطرية أحيانا رعدية وهبات رياح تحت الرعد فوق مرتفعات الأطلس الكبير ومناطقه الغربية المجاورة وبأقصى جنوب البلاد.

ويتوقع أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والريف، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسهول الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 19 و25 درجة بالأطلس، والمنطقة الشرقية، وقرب السواحل، وستكون ما بين 26 و34 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا على الواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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