افتتاح المعرض الجهوي للمنتوجات المحلية بأكادير

هبة بريس ـ متابعة

افتتحت مساء اليوم الخميس بأكادير، فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الجهوي للمنتوجات المحلية، تحت شعار ” المنتوجات المحلية والتغيرات المناخية: رهانات الاستدامة والتكيف “.

ويهدف هذا المعرض، الذي جرى حفل افتتاحه بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى المساهمة في تطوير وتعزيز المنتوجات المحلية وخلق دينامية اقتصادية في الجهة.

كما يساهم هذا الحدث المنظم إلى غاية 15 غشت الجاري، والمندرج في إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” بجهة سوس ماسة، في تشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال عند الشباب والنساء ويشكل فرصة لتوعية الفلاحين للانخراط في برنامج الحماية الاجتماعية.

ويعد هذا الملتقى، موعدا سنويا للمهنيين والفلاحين والفاعلين في القطاع، كما يشكل فرصة لتعزيز المقاربة المجالية وخلق فضاء للتبادل بين المهنيين ومختلف الفاعلين، ولتوطيد التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين والتنظيمات المهتمة بتطوير المنتوجات المحلية.

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