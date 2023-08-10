اختيار رضوان جيد لقيادة نهائي كأس العرب بين الهلال و النصر السعوديين
هبة بريس ـ رياضة
اختار الاتحاد العربي رباعي تحكيمي مغربي لقيادة نهائي البطولة العربية التي تقام حاليا بالمملكة العربية السعودية و التي ستجمع بين الهلال و النصر.
و اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم رضوان حيد لإدارة المباراة النهائية التي ستجرى يوم السبت، و سيساعده في مهمته مل من مواطنيه لحسن أزكاو و مصطفى اكركاد، بينما سيكون المصري محمود البنا حكما رابعا.
و في غرفة الفار سيكون سمير الكزاز حكما رئيسا بغرفة المساعدة بالفيديو رفقة كل من الجزائري قوراري مقران و زرهوني أكرم، بينما مقيم الحكام هو سعد كميل.
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10 تعليقات
فخر المغرب والعرب..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
الدوري السعودي من أغنى الدوريات العربية..
بالتوفيق للجميع..
النصر السعودي والهلال السعودي أندية أصبحت قوية..
رضوان جيد من أحسن الحكام ..
مبارة حماسية جدا بين الهلال والنصر..
الجامعة الملكية السعودية استقطبت نجوم كرة القدم عالميين ..
اللهم يسر وحظ سعيد لهم..
حظ موفق للنصر..