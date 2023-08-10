اختيار رضوان جيد لقيادة نهائي كأس العرب بين الهلال و النصر السعوديين
هبة بريس ـ رياضة
اختار الاتحاد العربي رباعي تحكيمي مغربي لقيادة نهائي البطولة العربية التي تقام حاليا بالمملكة العربية السعودية و التي ستجمع بين الهلال و النصر.
و اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم رضوان حيد لإدارة المباراة النهائية التي ستجرى يوم السبت، و سيساعده في مهمته مل من مواطنيه لحسن أزكاو و مصطفى اكركاد، بينما سيكون المصري محمود البنا حكما رابعا.
و في غرفة الفار سيكون سمير الكزاز حكما رئيسا بغرفة المساعدة بالفيديو رفقة كل من الجزائري قوراري مقران و زرهوني أكرم، بينما مقيم الحكام هو سعد كميل.
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