الوزير بركة يتفقد موقع مشروع الربط بين الأحواض المائية

2023-08-10 / 22:33
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هبة بريس ـ الرباط

قام وزير التجهيز والماء نزار بركة الخميس 10 غشت 2023‎، بزيارة تفقدية إلى موقع مشروع الربط بين الأحواض المائية الذي يهدف إلى تأمين إمدادات مدينتي القنيطرة والرباط والدار البيضاء بالمياه، والذي سيتيح ما سيتم توفيره على هذا الجانب تخفيف الطلب على مراكش.

وجرت هذه الزيارة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى المسؤولين عن المشروع بوزارة التجهيز والماء، وكذا الشركات المكلفة بتنفيذ الورش.

ووفق بلاغ للوزارة فقد تم تنفيذ مشروع البنية التحتية لهذا الورش بنسبة 99 بالمائة، وتربط المرحلة الأولى من المشروع، التي تبلغ طولها 66 كيلومترا، وادي سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، بالقرب من الرباط.

ويهدف المشروع إلى استغلال مياه واد سبو التي كانت تضيع في البحر حتى الآن، والتي تبلغ نحو 400 مليون متر مكعب سنويا.

وحسب المصدر ذاته فهذا المشروع يتطلب في الظروف العادية حوالي 4 سنوات لإنجازه، حيث وسيتم تنفيذه في أقل من 12 شهرًا، ويعمل أكثر من 1000 شخص ليلاً ونهارًا لتنفيذ هذا المشروع المهم.

*الصورة من الأرشيف

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تعليق واحد

  1. للتصحيح
    المسؤولين عن انجاز هدا المشروع الضخم و في هدا الوقت الوجيز ليسوا من وزارة التجهيز و لكن هم مجموعة من خيرة الأطر من من وزارة الفلاحة.

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