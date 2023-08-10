عمالة إقليم إفران تحتفل بأفراد الجالية المغربية بالخارج

2023-08-10 / 22:26
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ع محياوي _ هبة بريس

تجسيدا للعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رعاياه الأوفياء ببلاد المهجر، واعترافا بالدور الكبير الذي يضطلع به هذا المكون الوطني إلى جانب مختلف الفاعلين في تنمية البلاد وانخراطه في تنزيل النموذج التنموي الجديد المتعلق بتعزيز أوراش التنمية المحلية، نظمت عمالة إقليم إفران يوم الخميس 10 غشت 2023  لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر , برئاسة السيد عبد الحميد المزيد عامل عمالة الإقليم والوفد المرافق له، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي كلمة له بالمناسبة ألقاها  عامل الاقليم السيد عبد الحميد المزيد،  أن الجالية المغربية بالخارج رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سواء بالنسبة لمساهمتها في توازن الاقتصاد الوطني أو كسفراء لبلادهم يعززون إشعاعه الثقافي في دول الإقامة، وكذلك باعتبارهم رأسمال كفاءات وخبرات في كل المجالات والتي أظهرت في أكثر من مناسبة ارتباطها الوثيق بوطنها الأم واستعدادها للمشاركة في تنميته.

ودعا  العامل في ذات الكلمة أفراد الجالية المغربية بالخارج من أبناء إقليم إفران خاصة فئة الشباب إلى المشاركة في دعم التنمية الاقتصادية بالإقليم وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم في مختلف الميادين خدمة لبلادهم، كما دعاهم إلى الاستفادة من الإمكانيات والمؤهلات التي يزخر بها الإقليم عند إنجاز واستثمار مشاريعهم مؤكدا لهم حرص العمالة الدائم على التواصل معهم وتقديم المساعدة اللازمة و تخطي كل الصعوبات  التي تواجههم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص.

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