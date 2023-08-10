الكلاب الضالة تدفع مجلس جماعة برشيد لعقد اجتماع طارئ
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلن طارق القاديري رئيس المجلس الجماعي لبرشيد عن عقد اجتماع طارئ خصص لدراسة موضوع الكلاب الضالة بالمدينة.
و أوضح القاديري في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية أنه قد تم عقد اجتماع وصفه بالطارئ و ذلك بعد أن تناسلت الشكايات في الآونة الأخيرة من طرف المواطنين بخصوص انتشار الكلاب الضالة.
و أكد رئيس المجلس الجماعي لعاصمة اولاد احريز بأن الاجتماع أسفر عن قرار القيام بحملة واسعة النطاق بمختلف مناطق المدينة لجمع الكلاب الضالة و وضعها في مكان خاص بضواحي المدينة.
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