مرصد يقترح الإفراج عن السجناء الذين تنتهي عقوبتهم في الأشهر الثلاثة القادمة

2023-08-10 / 21:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دعا المرصد المغربي للسجون لإعادة النظر في وضعية السجون المغربية كما اقترح الإفراج عن السجناء الذين تنتهي عقوبتهم في الأشهر الثلاثة القادمة.

و في هذا الصدد، نبه المرصد المغربي للسجون إلى أن أي خصاص مادي أو معنوي قد يواجه المؤسسات السجنية إلا وكانت له نتائج وخيمة يتحملها ويسأل عنها كل المتدخلين.

و للحذ من اكتظاظ السجون، دعا المرصد إلى تأسيس لجنة وطنية للرصد والإنقاذ، كما اقترح الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.

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تعليق واحد

  1. لي تحكم بعام يعرف راسو غا يدوز غي تسع شهور ولي تحكم بتسع شهور يعرف راسو غا يدوز غي ست شهور ولي تحكم بست شهور يعرف راسو غا يدوز غي تلت شهور ولي تحكم بتلت شهور يعرف راسو غا يخرج اليوم قبل غدا وما غا يدوز حتى نهار .

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