عاصفة ترابية “مرعبة” تضرب سواحل أكادير

2023-08-10 / 20:38
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة أكادير ، سلسلة فيديوهات و اوديوهات من شواطئ مدينة أكادير ، عشية اليوم الخميس 10 غشت الجاري ، يمكن وصفها بأنها “مرعبة”، للعاصفة الترابية التي ضربت مناطق مختلفة من مدينة ” الإنبعاث”.

وتسببت الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة في انخفاض مستوى الرؤية، في الوقت الذي لم نكشف او تتداول مديرية الأرصاد الجوية المغربية،ضمن نشراتها اليومية عن هذه العاصفة التي خلفت الرعب في نفوس ساكنة أكادير وزواره.

وسجلت درجات الحرارة العليا اليوم الخميس على أكادير الكبير أكثر من 47 درجة مئوية.

وقال شهود عيان ل ” هبة بريس” أنه ارتفع صراخ الاطفال والنساء، بمجرد هبوب العاصفة التي حولت سماء أكادير، الى ضباب من الأثرية والبلاستيك ، في منظر لم تألفه ساكنة المدينة .

ومن المحتمل ان تكون الحرارة المرتفعة وتكون منخفظ ( مرتفع في داخل سوس ” و ” منخفظ في سواحله” الى تكون هذه الظاهرة المناخية .

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