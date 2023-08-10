أندية البطولة ترفع وتيرة تحضيراتها قبل أسبوعين من انطلاق الموسم الكروي

2023-08-10 / 19:33
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هبة بريس ـ رياضة

لم يعد يفصلنا عن انطلاقة بطولة الموسم الكروي الجديد 2023/2024 سوى اسبوعين تقريبا، حيث قررت العصبة الاحترافية انطلاقته يوم 25 غشت الجاري.

و في هذا الصدد، رفعت أندية الدوري الاحترافي من نسق تحضيراتها بإجراء معسكرات تدريبية و مباريات ودية للوقوف على جاهزية عناصرها خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها التركيبة البشرية لأغلب الفرق.

و لم تستفد بعض الفرق من الراحة الصيفية على غرار الرجاء و الوداد اللذان كانا في الأراضي السعودية للمشاركة في البطولة العربية، فيما باقي الأندية دخلت في تربصات مغلقة أغلبها داخل الوطن للاستعداد جيدا للموسم الكروي الذي ينتظر أن يكون حارقا هذا العام.

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