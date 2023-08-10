سوس : دجاج ” ميت ” في طريقه لبطون المستهلكين .. ومكاتب صحية ” نائمة “

2023-08-10 / 19:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

علمت جريدة ” هبة بريس” أن عدد من منعدمي الضمير من تجار وموزعي الدجاج بمدن واقاليم سوس، عمدوا الى تصريف المئات من الدجاج ” النافق” بحوزتهم، على محلات ” الصناكات ومطاعم وتجار بالتقسيط.

وضعية تضيف مصادر الجريدة، ساهمت فيها موجة الحرارة المرتفعة التي تجتاح جهة سوس ماسة خلال هذا الاسبوع، والتي كما جرت العادة تؤدي الى نفوق الدجاج بداخل الضيعات او حينما يتم نقلها وتوزيعها كل يوم.

وضعية يقابلها ” نوم عميق” للمكاتب الصحية بالمدن والاقاليم، وعدم القيام بواجبها المهني، المتمثل في مراقبة سلسلة الانتاج او التوزيع او البيع، وكذلك مراقبة محلات الاكلات الخفيفة والمطاعم التي تقدم الدجاج كوجبات يومية لزبنائها.

ولم يسمع المواطنون بالجهة، عن أي بلاغ او تقييم عمل لهذه المكاتب الصحية التي تتوفر على لوجستيك وموارد بشرية، من أجل الوقوف على عمليات الغش او حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية تهدد الصحة العامة، مما وجب معه الانتباه لهذا ” التقصير ” في أداء الواجب المهني، خصوصا في فصل الصيف الساخن، وإن جرت العادة أن تخرج تلك المكاتب كل بداية رمضان وبشكل موسمي بالقيام بالجولات الروتينية وإصدار بلاغ لها بحجم المحجوزات.

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‫12 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كثرة الأمراض سببها ما يقع في غش بعيدا عن المراقبة ..

  9. على الداخلية تعبئة كافة أطرها والقيام بحملات مراقبة خصوصا أصحاب المؤكولات السريعة..

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