“إيكواس” تقرر نشر “القوة الاحتياطية” لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

هبة بريس ـ وكالات

قررت “إيكواس” نشر “القوة الاحتياطية” التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

و قال عمر تواري رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” الخميس إن المنظمة قررت نشر “القوة الاحتياطية” التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها فى نهاية قمة عقدت فى أبوجا.

يأتي ذلك عقب تصريحات أكد من خلالها الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن المجموعة التي يتولى رئاستها لا تستبعد أي خيار بشأن الوضع في النيجر، “بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير”، وذلك في ختام قمة عقدتها “إيكواس” بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في النيجر.

و كان المجلس العسكري المنبثق عن الانقلاب قد أعلن صباح الخميس عبر التلفزيون الرسمي عن حكومة جديدة تضم 21 وزيرا.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6